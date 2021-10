Egitto: sottocommissione diritti umani Parlamento Ue, stop export armi e pressione su omicidio Regeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve dare seguito alla risoluzione del Parlamento che chiede di fermare tutte le esportazioni di armi, tecnologia di sorveglianza e altre attrezzature di sicurezza all'Egitto; deve stabilire criteri chiari in materia di diritti umani per guidare il suo partenariato con le autorità egiziane e tutti i Paesi dell'Ue sono invitati a esercitare congiuntamente pressioni sul governo del Paese per garantire che i presunti quattro principali sospettati di omicidio del ricercatore friulano Giulio Regeni possano ricevere un processo equo in Italia. Questo è quanto chiedono i deputati della sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo che sono profondamente preoccupati per la situazione dei diritti umani e le condizioni carcerarie in Egitto, nel pieno di una persistente repressione da parte delle autorità del Paese. Il Parlamento europeo ha spiegato che questa mattina gli eurodeputati della sottocommissione per i diritti umani hanno discusso dell'allarmante situazione dei diritti umani e della continua repressione della società civile in Egitto, insieme a Mona Seif, sorella del difensore dei diritti umani egiziano Alaa Abdel Fattah, e ai genitori del ricercatore italiano assassinato Giulio Regeni, Claudio e Paola Regeni. (segue) (Beb)