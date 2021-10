Egitto: sottocommissione diritti umani Parlamento Ue, stop export armi e pressione su omicidio Regeni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i briefing degli oratori ospiti, i deputati hanno ribadito la loro preoccupazione per le terribili condizioni in cui versano i difensori dei diritti umani imprigionati nel Paese. "Desta grande preoccupazione anche la diffusa impunità per i funzionari egiziani coinvolti nella perpetrazione di gravi violazioni delle libertà fondamentali", si legge nei documenti del Parlamento europeo. "I deputati sono profondamente delusi dalla percepita mancanza di successo dell'Ue nell'impegnarsi con le autorità egiziane per migliorare la situazione dei diritti umani nel Paese. Si sono rammaricati della scelta che molti Paesi dell'Ue hanno fatto di proseguire i rapporti con il governo del presidente Abdel Fattah al Sisi per motivi di sicurezza, politici ed economici", si legge ancora. Il Parlamento ha spiegato che nel corso della discussione hanno preso la parola anche rappresentanti "di importanti organizzazioni per i diritti umani come la Commissione egiziana per i diritti e le libertà e il Comitato per la giustizia, che si occupano di rendicontazione sulle condizioni carcerarie e sui singoli casi di detenuti". Sono state ricordate anche le persone di cui il Parlamento ha chiesto il rilascio nella sua risoluzione del dicembre 2020 sull'Egitto: tra gli altri, Patrick Zaki, Ramy Shaath, Mohamed el Baqer e Ibrahim Metwaly. (segue) (Beb)