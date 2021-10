Egitto: sottocommissione diritti umani Parlamento Ue, stop export armi e pressione su omicidio Regeni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni deputati hanno esortato l'Ue a dare seguito alla risoluzione del Parlamento di fermare tutte le esportazioni di armi, tecnologia di sorveglianza e altre attrezzature di sicurezza nel Paese che possono facilitare gli attacchi ai difensori dei diritti umani e agli attivisti della società civile. Altri hanno anche sottolineato che l'Ue deve stabilire criteri chiari in materia di diritti umani per guidare il suo partenariato con le autorità egiziane prima che possano iniziare i colloqui su una nuova era per le relazioni bilaterali. Alcuni deputati hanno inoltre deplorato la mancanza di volontà politica delle autorità egiziane di fornire sostegno e chiarezza in un'ampia gamma di casi documentati sui diritti umani, compreso l'omicidio del 2016 del ricercatore italiano Giulio Regeni. Hanno invitato tutti i Paesi dell'Ue a esercitare congiuntamente pressioni sul governo del Paese per garantire che i presunti quattro principali sospettati di omicidio nel caso di Regeni possano ricevere un processo equo in Italia. Infine, alcuni hanno chiesto una risoluzione d'urgenza sull'Egitto da presentare alla prossima plenaria di Strasburgo. (Beb)