Green pass: Comazzi (FI), solidarietà a Sala, ma su querele ci ripensi

- "Il sindaco Sala ha annunciato di voler querelare due organi di stampa, "il Giornale" e "la Verità", rei di avere frainteso, a suo dire, alcune sue dichiarazioni. Mi auguro ci ripensi: in questa fase delicata il problema sono i facinorosi che soffiano sul fuoco della protesta, non i giornalisti che documentano i fatti, spesso rischiando la loro stessa incolumità”. Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Voglio ricordare al primo cittadino - prosegue - che le aggressioni ai giornalisti da parte di facinorosi sono all’ordine del giorno, mentre la stampa ha tenuto un atteggiamento responsabile nel raccontare i fatti turbolenti di questo periodo. In questo momento bisogna fare fronte comune per evitare disordini". "Il centrodestra - continua l’azzurro - chiede da anni più agenti a Milano: siamo felici che anche il sindaco abbia recepito questa istanza. Partiamo da qui per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e limitare al minimo i disagi per i lavoratori". "Ci tengo inoltre - conclude Comazzi - a esprimere la mia sincera solidarietà a Sala per le minacce di morte ricevute online. Il problema non sono i giornalisti (che al contrario hanno dato un grande contributo nell’identificazione di questi gruppi Telegram) ma i fanatici che, alimentando la protesta, vogliono destabilizzare le istituzioni”. (Com)