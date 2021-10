Università: Alessio Pontillo nuovo presidente Andisu, assessore Lazio "congratulazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessio Pontillo è il nuovo presidente nazionale di tutti gli enti regionali per il diritto allo studio universitario (Andisu). “Mi congratulo con Alessio Pontillo per il suo nuovo incarico di presidente nazionale di tutti gli enti regionali per il diritto allo studio universitario (Andisu)”. Lo dichiara l’assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, università, ricerca, start-up e innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli. "E’ un incarico che conferma l‘importanza del lavoro che Alessio Pontillo ha svolto in questi anni nella nostra Regione alla presidenza dell’Ente Disco per la difesa del diritto allo studio e la promozione della conoscenza facendo del Lazio un modello cui ispirarsi - aggiunge Orneli -. Sono certo che anche a livello nazionale lavorerà con lo stesso impegno e competenza".(Com)