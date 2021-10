Omofobia: Lollobrigida (Fd'I), ddl Zan avrebbe limitato libertà e non tutelato diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bocciatura del ddl Zan "è una buona notizia perché ferma il tentativo della sinistra di imporre il pensiero unico e consente ad ogni cittadino di continuare a manifestare in libertà le proprie opinioni". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "L'approvazione di questa legge liberticida non avrebbe portato nulla in più alla lotta alle discriminazioni. Le priorità della Nazione - prosegue - non sono queste: Pd e M5s tornino ad occuparsi dei problemi degli italiani e non di leggi ideologiche", conclude Lollobrigida. (Com)