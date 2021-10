Pakistan: scontri tra attivisti Tlp e polizia, almeno quattro agenti morti e oltre 250 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro agenti di polizia sono stati uccisi e oltre 250 sono stati feriti in Pakistan, nel distretto di Gujranwala, vicino Sadhoke, durante un raduno del movimento estremista islamico Tehreek-e-Labbaik Pakistan (Tlp). Lo ha riferito il ministro dell’Interno, Sheikh Rashid Ahmed, in una conferenza stampa. I feriti sono ricoverati negli ospedali di Muridke e Sheikhupura, alcuni in condizioni critiche. Potrebbero esserci morti anche tra gli attivisti di Tlp. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, gli agenti hanno tentato di bloccare la marcia degli attivisti in direzione di Islamabad e sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco: mitra, fucili d’assalto e pistole. Il ministro ha riferito anche che i Rangers saranno dispiegati nel Punjab per 60 giorni per mantenere la legge e l’ordine.(Inn)