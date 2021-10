Slovenia: tribunale dispone per premier Jansa sanzione per diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier sloveno Janez Jansa dovrà scusarsi pubblicamente con i socialdemocratici (Sd) dell'opposizione e pagare loro 10 mila euro di risarcimento. Lo ha stabilito il tribunale di Lubiana, secondo quanto riporta la stampa locale. La sanzione è stata comminata a Jansa per aver scritto su Twitter che la sede del partito si trova in una "villa ebraica rubata" a Lubiana. Jansa potrà impugnare la sentenza entro 30 giorni. L'esponente Sd Dejan Levanic ha affermato che il verdetto "è stato di grande importanza" perché il tribunale ha chiamato il primo ministro a rispondere della sua dichiarazione. "La corte ha scoperto che Jansa sapeva che la sua dichiarazione era falsa, e che l'ha comunque pubblicata ", ha dichiarato Levanic precisando che il risarcimento sarà devoluto in beneficenza. (Seb)