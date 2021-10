Omofobia: Todde su ddl Zan, grave ma stop solo temporaneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia ci sono "migliaia di persone in attesa di tutele e garanzie contro ogni forma di discriminazione e violenza per l'orientamento sessuale. Quanto è accaduto oggi, in tutta la sua gravità, è soltanto uno stop temporaneo. La lotta per i diritti non deve fermarsi". Lo scrive su Twitter Alessandra Todde, viceministra allo Sviluppo economico e vicepresidente del Movimento cinque stelle commentando l'affossamento del ddl Zan al Senato. (Rin)