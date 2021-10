Moldova: Ue stanzierà 60 milioni di euro per aiuto in gestione crisi energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea stanzierà 60 milioni di euro per la Moldova al fine di aiutare il Paese a gestire l'attuale crisi energetica. Lo ha reso noto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo avere incontrato oggi a Bruxelles la premier moldava Natalia Gavrilita. "Felici di incontrare il primo ministro moldavo Gavrilita per ribadire il nostro pieno sostegno alla Moldova", ha scritto von der Leyen. "Il Consiglio di associazione Ue-Moldova di domani rafforzerà ulteriormente la nostra cooperazione. In questo contesto, la Commissione europea mette a disposizione 60 milioni di euro per aiutare la Moldova a gestire l'attuale energia crisi", ha aggiunto. (Beb)