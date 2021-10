Monza: ripartono i lavori per il sottopasso De Marchi-Einstein, fine dei lavori prevista per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riapre il cantiere del sottopasso De Marchi-Einstein. Dopo uno stop di alcune settimane per il perfezionamento della variante progettuale connessa con la sostituzione delle piattaforme elevatrici con ascensori, una procedura sottoposta all'autorizzazione di enti esterni, i lavori sono ripresi. La nuova struttura metterà in collegamento via De Marchi e via Confalonieri con via Molino San Michele e via Einstein, due aree della città, Libertà e Lecco/Parco, oggi divise dalla linea ferroviaria. I lavori hanno contemplato la costruzione di un "manufatto scatolare" in cemento armato lungo 25 metri, largo 5 e alto 3. Il sottopasso è stato realizzato con la "tecnica a spinta" sotto i tre binari esistenti per permettere di attraversare la rete ferroviaria collegando così via De Marchi e via Confalonieri con via Molino San Michele e via Einstein. La pavimentazione sarà in pietra dura "tipo granito", mentre le pareti saranno trattate con una tecnica anti imbrattamento contro i graffiti. È previsto un controsoffitto con elementi modulari dove saranno inserite le luci e fatti passare gli impianti. Le pareti delle scale di ingresso e uscita saranno sottoposte a un trattamento anti writers e apposite canaline consentiranno il passaggio delle ruote delle biciclette. La conclusione dei lavori è prevista per la primavera 2022. L'investimento complessivo è di due milioni e mezzo di euro. (Com)