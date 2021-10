Forza nuova: Fiore e Castellino restano in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Fiore e Giuliano Castellino, i leader di Forza Nuova che hanno guidato l'assalto alla sede della Cgil di Roma, restano in carcere. E' quanto deciso oggi dal tribunale del riesame di Roma. Stessa decisione anche per Pamela Testa , Salvatore Lubrano l'ex Nar Luigi Aronica. Torna in libertà, invece, Biagio Passaro di "Io Apro". I loro arresti risalgono alla sera del 9 ottobre dopo i disordini nella manifestazione organizzata per le vie della Capitale contro i green pass.(Rer)