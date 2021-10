Incendi: Masetti (Anci), ok lavoro Senato, ora testo più adeguato a esigenze territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' con soddisfazione che apprendiamo dell'esito dei lavori svolti in commissione Ambiente del Senato nella conversione del decreto legge 120 in materia di incendi boschivi". Lo afferma in una nota Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino e delegato Anci alla Protezione civile. "È stata compresa la necessità adeguare il testo di legge alle esigenze dei territori. In primo luogo per il Catasto delle aree percorse dal fuoco, quello che i Comuni devono aggiornare per consentire l'applicazione dei vincoli che ne limitano gli usi. Avevamo chiesto (ed è stato inserita nel testo di legge) una modalità certa di notifica ai Comuni dei dati, per garantire la certezza dell'avvio del procedimento a livello territoriale. La Commissione ha lavorato bene anche all'adeguamento del sistema sanzionatorio, prevedendo un incremento per gli atti criminali dei piromani. E' stata compresa anche la necessità di evitare aggravanti di pena riferite alle responsabilità pubbliche, che già soggiacciono a precise sanzioni della normativa vigente per i casi di omissione o colpa grave. Il lavoro dei commissari si è anche concentrato sul coinvolgimento dei privati nelle attività di prevenzione degli incendi, destinando risorse ad un sistema di incentivi proporzionali ai risultati conseguiti dai territori ad alto rischio incendi. È questo a nostro modo di vedere il giusto approccio, senza interventi generici, ma ragionando – conclude il delegato Anci alla Protezione civile - in maniera pragmatica interventi coerenti di messa a sistema dei diversi attori". (Com)