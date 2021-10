© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stazione ferroviaria di Parigi, Gare du Nord, è stata evacuata per un allarme bomba. Lo ha reso noto l'azienda pubblica del trasporto ferroviario francese (Sncf), spiegando che il traffico è stato interrotto. Sncf ha spiegato in un tweet che saranno diramate maggiori informazioni "non appena la situazione evolverà". (Frp)