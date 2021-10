Omofobia: Bellanova su ddl Zan, pessima gestione parlamentare Pd e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori di Italia viva hanno votato in modo "compatto il no all'affossamento della legge. Alla rigidità della destra che non voleva alcuna legge si è saldata l'arroganza, la prepotenza e la pessima gestione parlamentare del Partito Democratico e del Movimento cinque stelle, che non hanno saputo garantire neanche i loro voti. Il risultato è profondamente ingiusto: un arretramento sui diritti civili e sulla tutela delle persone. Si poteva e si doveva evitare, come Italia viva ha sempre chiesto". Lo dice in un video pubblicato sul suo profilo Facebook la presidente di Italia viva, senatrice Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. (Rin)