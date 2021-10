Imprese: alla 4 Weeks 4 Inclusion Inwit racconta come si diventa donne di successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi il webinar di Inwit “I don’t want to be a princess I wanna be a Ceo”, durante il quale donne Ad, del mondo delle istituzioni, dell’associazionismo e manager di grandi aziende si sono confrontate su parità di genere, inclusione e leadership femminile. Stando al relativo comunicato stampa, la tavola rotonda ha visto la partecipazione di Barbara Cominelli, amministratore delegato Jll Italia; Cecilia D'Elia, responsabile Politiche di parità della segreteria nazionale del Pd; Paola Mascaro, presidente di Valore D; Dina Ravera, membro del board di Reply, Inwit e A2A; Francesca Stacchiotti, direttore Risorse umane di Inwit; ed è stata moderata da Michelangelo Suigo, direttore Relazioni esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit. L’evento si inserisce nella più ampia rassegna 4 Weeks 4 Inclusion dedicata alla diversità e all’inclusione, a cui Inwit partecipa per il secondo anno consecutivo. “Occorre rimuovere gli ostacoli per le donne, valorizzare i migliori talenti e garantire piena meritocrazia: la diversità è ormai una questione di business, per svilupparla ci vuole un piano chiaro negli obiettivi, attraverso il recruitement, la retention, le promozioni e la crescita all’interno dell’azienda”, ha affermato Barbara Cominelli. (segue) (Com)