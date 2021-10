Imprese: alla 4 Weeks 4 Inclusion Inwit racconta come si diventa donne di successo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo riusciti a mettere all’ordine del giorno del Paese la questione della parità di genere al di là delle differenze politiche, ma non possiamo agire solo dall’alto, ora dobbiamo lavorare anche dal basso per incentivare il cambiamento: il tema è la condivisione, sia dei lavori di cura che della genitorialità”, ha aggiunto Cecilia D’Elia, sottolineando la necessità di politiche pubbliche e sociali in questo senso. La situazione, ha affermato poi Paola Mascaro, è eterogenea ma nessun paese al mondo ha ancora raggiunto la parità di genere. “Con il G20 Empower abbiamo cercato di esprimere la vocazione al pragmatismo tipica delle aziende, identificando le priorità e cercando punti d’incontro tra i diversi Paesi, nonostante le diversità: abbiamo poi raccolto le migliori pratiche a livello globale, ora le abbiamo a disposizione e si possono prendere ad esempio”, ha detto, ribadendo che la presidenza italiana del G20 ha accelerato su una serie di impegni fondamentali per far proseguire il percorso nella direzione tracciata. (segue) (Com)