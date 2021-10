Imprese: alla 4 Weeks 4 Inclusion Inwit racconta come si diventa donne di successo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Promuovere la diversità in azienda crea valore, ma le uniche che possono davvero fare qualche cosa siamo noi donne: la formazione in questo senso dovrebbe riguardare le persone che guidano le aziende, affinché capiscano che, per la gestione dei talenti femminili, ci vuole un approccio diverso, semplicemente perché siamo diverse”, ha continuato Dina Ravera. “Abbiamo avviato un percorso di inclusione che ha portato oggi ad avere il 37 per cento di presenze femminili nella nostra azienda: il nostro obiettivo è garantire pari opportunità nelle posizioni di top management e agiamo su due fronti, sulla base di riferimento e sulle politiche interne”, ha detto Francesco Stacchiotti. Secondo il rapporto annuale Women in Business di Grant Thornton, ha concluso Michelangelo Suigo, in Italia le donne nel ruolo di amministratore delegato sono scese al 18 per cento nel 202. “L'Italia dunque rimane nelle retrovie sul tema della leadership al femminile e occorre il contributo di tutti, uomini e donne, al fine di invertire la rotta”, ha detto. (Com)