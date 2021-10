Israele: Sereni, preoccupazione per designazione 6 Ong palestinesi come terroriste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri, Marina Sereni, ha espresso la sua preoccupazione per la designazione da parte israeliana di sei Ong palestinesi umanitarie e di difesa dei diritti fondamentali come organizzazioni terroristiche. "Come viceministro responsabile per la Cooperazione allo Sviluppo non posso che esprimere preoccupazione per la designazione da parte israeliana di sei Ong palestinesi umanitarie e di difesa dei diritti fondamentali come 'organizzazioni terroristiche'”, ha dichiarato Sereni in una nota. “Molte di queste organizzazioni intrattengono fruttuosi rapporti di collaborazione con numerosi Paesi donatori, inclusa l'Italia, per l'attuazione di progetti di cooperazione allo sviluppo e di assistenza umanitaria”, ha aggiunto. “L'Italia ritiene che il ruolo delle organizzazioni della società civile sia fondamentale e irrinunciabile nella promozione dei diritti umani e dei valori democratici", ha concluso Sereni.(Res)