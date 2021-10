Grecia-Cina: ministro Esteri Yi, Pechino promuove connessioni con Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina punta a promuovere le connessioni con l'Europa come attestato dal progetto per lo sviluppo del porto ateniese del Pireo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nella conferenza stampa congiunta oggi ad Atene con l'omologo greco Nikos Dendias. "Il progetto è un modello per la cooperazione reciprocamente benefica ed è l'inizio della linea terra-mare ad alta velocità Cina-Europa che diventerà l'hub della terza più grande rotta commerciale Cina-Europa", ha affermato il ministro di Pechino. Secondo Yi, Grecia e Cina "non sono solo partner" ma "anche amici con gli stessi obiettivi e ideali". Atene e Pechino, ha annunciato il ministro, hanno deciso di creare un centro sulle culture antiche di Grecia e Cina per promuovere la cooperazione e invitano altri partner europei "ad unirsi per dare stabilità ed energia positiva ai rapporti sino-europei". (segue) (Gra)