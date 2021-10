Grecia-Cina: ministro Esteri Yi, Pechino promuove connessioni con Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Dendias, da parte sua, ha osservato che il prossimo anno ricorre il 50mo anniversario dell'avvio dei rapporti diplomatici tra Grecia e Cina assicurando che il governo di Atene intende rafforzare queste relazioni. "Abbiamo discusso del rafforzamento dei nostri legami economici, delle prospettive di ulteriori investimenti nel quadro della dichiarazione congiunta delle relazioni strategiche globali tra Grecia e Cina", ha sottolineato Dendias ricordando anche come, solo pochi giorni fa, il Parlamento di Atene abbia ratificato la decisione per il trasferimento alla società cinese Cosco di un'altra quota, del 16 per cento, nel porto ateniese del Pireo. "Attendiamo nuovi progetti di investimento nel più grande porto del Mediterraneo, uno dei più grandi al mondo, forse il più storico", ha detto Dendias sottolineando che "la Grecia può essere una porta dall'Asia all'Europa ed un hub energetico". (segue) (Gra)