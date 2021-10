Grecia-Cina: ministro Esteri Yi, Pechino promuove connessioni con Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ellenico ha poi evidenziato l'importanza dei legami tra Grecia e Cina in ambito culturale e turistico. "Ho avuto l'opportunità unica di informare la mia controparte cinese sugli sviluppi particolarmente preoccupanti nel Mediterraneo orientale, sul ruolo destabilizzante della Turchia", ha aggiunto Dendias facendo notare che "la destabilizzazione mette a rischio la libertà di navigazione e lo sviluppo del commercio internazionale attraverso la nostra regione" ossia "qualcosa di molto interessante per la parte cinese" nonostante la distanza. Secondo il ministro greco, la situazione in Libia è stato un altro tema del confronto così come quella dell'Afghanistan. Dendias ha infine ringraziato la posizione della Cina sulla questione cipriota. (Gra)