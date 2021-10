Libano: Di Maio, l’Italia continuerà a fornire sostegno alla popolazione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia segue con attenzione la situazione in Libano, ha sempre dimostrato vicinanza alla popolazione libanese e continuerà fornire il proprio sostegno anche in futuro. Lo ha detto oggi alla Camera dei deputati il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata sulle iniziative per un intervento italiano di cooperazione a favore della popolazione civile del Libano e per far fronte alla crisi sociale, economica e politica del Paese. “Lo stallo politico creatosi dalle dimissioni del Governo di Hassan Diab, il 10 agosto 2020, pochi giorni dopo le esplosioni nel porto di Beirut, ha contribuito ad aggravare la crisi economica e sociale, in un contesto già difficile per gli effetti della pandemia”, ha affermato il ministro, sottolineando come la recente formazione dell’esecutivo guidato da Najib Miqati sia solo il primo passo di un percorso che si annuncia “lungo e complesso” per venire incontro alle legittime aspirazioni di una popolazione allo stremo.(Res)