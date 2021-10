Anci: Falcomatà (sindaco Reggio Calabria) nuovo delegato per Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, delegato per il Mezzogiorno e la coesione territoriale di Anci, è stato designato in qualità di rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani nel comitato direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale". L'annuncio in una nota dell'Anci. Falcomatà ha affermato: "Una funzione di indirizzo e controllo che in questa particolare fase di ripartenza socioeconomica del sistema Paese assume una valenza strategica, soprattutto in vista dell'ingente programma di spesa che si innesta nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza". Dunque ha aggiunto: "Ringrazio il presidente di Anci Antonio Decaro per aver voluto affidarmi questa importante responsabilità. Gli investimenti nel campo della coesione territoriale, con un'attenzione specifica allo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree economicamente depresse, possono rappresentare una grande occasione per lo sviluppo nazionale". (segue) (Ren)