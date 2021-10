Anci: Falcomatà (sindaco Reggio Calabria) nuovo delegato per Mezzogiorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Falcomatà ha proseguito: "E' una sfida avvincente che vogliamo condurre valorizzando le realtà più virtuose e dando sostegno a quelle più in difficoltà, avvalendoci delle migliori competenze nel campo della programmazione, perseguendo obiettivi di crescita sociale a cominciare dal mondo del lavoro, dalle politiche del welfare, dalla transizione ecologica e dalla creazione di infrastrutture utili alla rigenerazione dei territori". Il comitato direttivo è organo di indirizzo dell'agenzia per la coesione territoriale, organismo vigilato dalla presidenza del consiglio dei ministri, con funzioni di supporto all'attuazione della programmazione comunitaria e nazionale, nell'ambito degli investimenti previsti per le politiche dello sviluppo e della coesione territoriale. L'agenzia ha l'obiettivo di accompagnare le amministrazioni centrali e territoriali, titolari di programmi operativi, monitorando costantemente gli investimenti programmati per un miglioramento della progettualità, della qualità e dell'efficacia delle attività di programmazione e di attuazione degli interventi. (Ren)