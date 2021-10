Libano: Di Maio, Paese è prioritario per la Cooperazione italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano è un Paese prioritario per la Cooperazione italiana, che vi opera in diversi settori, fra cui l’istruzione, l’assistenza sanitaria, la sicurezza alimentare, lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente. Lo ha detto oggi alla Camera dei deputati il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata sulle iniziative per un intervento italiano di cooperazione a favore della popolazione civile del Libano e per far fronte alla crisi sociale, economica e politica del Paese. “Nel triennio 2018–2020 sono stati destinati al Libano 60 milioni di euro, di cui 35 milioni per programmi di sviluppo e 25 milioni per iniziative umanitarie”, ha dichiarato il ministro, spiegando che la cooperazione italiana impiega più di 8 milioni di euro l’anno solo per interventi umanitari nel Paese attraverso il finanziamento delle attività delle principali Organizzazioni internazionali e delle Organizzazioni della società civile italiane presenti sul territorio. “Attribuiamo particolare importanza alle iniziative in favore dei rifugiati, specialmente siriani, nonché delle comunità ospitanti i libanesi più vulnerabili”, ha proseguito Di Maio.(Res)