Puglia: Emiliano inaugura nuovo anno scolastico con ministro Bianchi

- "Mi sono commosso nel vedere i bambini, è un sentimento che giustifica tanti sacrifici e tanto impegno, perché sono queste speranze di umanità la leva per fare cose straordinarie. La Puglia è legata a tutti i bambini del mondo. La cosa più importante oggi è che siamo tutti qui e che abbiamo ricominciato a vivere più o meno normalmente. La scuola in tutte le battaglie importanti c'è sempre e colgo l'occasione per ringraziare tutto il personale scolastico". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che poi ha aggiunto: "Per la Puglia sono stati tre giorni dedicati alla formazione e all'istruzione: abbiamo cominciato con il Presidente della Repubblica Mattarella a Foggia per l'inaugurazione dell'anno accademico, ieri a Bari all'Istituto Cuccovillo abbiamo mostrato al presidente del Consiglio Draghi la capacità del sistema formativo pugliese di collegare i ragazzi e le ragazze all'impresa ed oggi accogliamo il ministro Bianchi che speriamo ci darà un punto di vista importante sulla messa in sicurezza delle scuole. Le scuole non rientrano tra le competenze della Regione, esiste la cosiddetta autonomia scolastica, ma durante questa pandemia siamo stati costretti, dalla quantità enorme di contagi che ci sono stati durante tutto il periodo, a prendere misure che hanno consentito alle famiglie che volevano proteggersi maggiormente, di utilizzare la tecnologia per continuare le attività didattiche e di studio". (segue) (Ren)