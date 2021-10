Puglia: Emiliano inaugura nuovo anno scolastico con ministro Bianchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Puglia ha sottolineato: "Questa ordinanza della Regione Puglia è stata molto originale, un'ordinanza, che peraltro è stata vagliata positivamente sia dal Tar di Bari che dal Consiglio di Stato e che ha salvato moltissime vite. Questo naturalmente non vuol dire che noi siamo appassionati dalla Dad, tutt'altro. A noi piace la scuola in presenza - veramente ci sarebbe piaciuto non averlo proprio il Covid e non aver mai nessun problema - però purtroppo ci sono stati tanti insegnanti che si sono ammalati, alcuni hanno perso anche la vita, e quindi abbiamo cercato in tutte le maniere di tutelarli: prima di tutto vaccinandoli immediatamente perché la Puglia è stata la prima regione italiana a vaccinare tutto il personale scolastico. E oggi pensiamo sia giunto il momento di consentire liberamente la terza dose a tutti i cittadini, man mano che la scadenza arriverà, senza distinzioni di categorie. Ne ho parlato col Ministro Speranza e vedo che questa discussione che ho fatto anche per conto della Conferenza delle Regioni sta andando avanti. Il ministro ha interrogato i suoi tecnici per valutare questa opzione e d'altra parte se stiamo facendo la terza dose ai sanitari evidentemente non ci sono ragioni di rischio, quindi credo sia giunto il momento di iniziare la terza dose nei confronti di tutti i cittadini. (segue) (Ren)