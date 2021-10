Puglia: Emiliano inaugura nuovo anno scolastico con ministro Bianchi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine Emiliano ha concluso: "Questo per noi è molto importante: l'Italia sta in questo momento lavorando pienamente, abbiamo avuto quest'estate gli alberghi strapieni e gli ospedali vuoti, le aziende stanno lavorando, questo è un fattore di competitività dell'Italia molto importante grazie agli altissimi livelli di vaccinazione. Addirittura la città di Bari (nella fascia dei più giovani) è tra le città più vaccinate d'Europa, abbiamo gli ospedali vuoti grazie all'impegno della Asl di Bari, della Regione Puglia e di tutti i sanitari e soprattutto di tutti i cittadini che si sono vaccinati, avendo fiducia nel vaccino e se mi permettete anche nelle istituzioni. Quindi oggi parleremo della rinascita della scuola pugliese dopo il Covid". L'assessore regionale della Puglia, Sebastiano Leo, ha commentato: "La scuola che riparte, mettendosi in gioco e accentando le sfide che incontra sul suo cammino. Con questa inaugurazione abbiamo voluto celebrare la ripartenza del mondo della scuola, la voglia di ricominciare costruendo occasioni per stare insieme, dopo gli anni difficili dell'esperienza emergenziale". (segue) (Ren)