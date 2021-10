Puglia: Emiliano inaugura nuovo anno scolastico con ministro Bianchi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leo ha concluso: "Il tema che abbiamo individuato per questa edizione è stato quello del castello, dei castelli federiciani che caratterizzano fortemente questo territorio. Trasformare il castello da luogo che difende ad un luogo che diffonde cultura e innovazione, grazie alle straordinarie capacità del mondo della scuola. Abbiamo 'sfidato' le scuole di Puglia su questa tema e la loro risposta è stata, come sempre, straordinaria. Ringrazio Usr Puglia e la Direzione regionale dei Musei di Puglia per averci accompagnato e sostenuto nella realizzazione di questa bellissima inaugurazione, oggi si ricomincia insieme". (Ren)