Libano: Di Maio, risposta italiana dopo esplosione porto Beirut è stata tempestiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta italiana alla crisi scaturita dalle esplosioni del 4 agosto 2020 nel porto a Beirut è stata tempestiva e imponente con il coinvolgimento di diversi attori tra cui il dipartimento della Protezione civile, il ministero della Difesa e la società civile, in coordinazione con la Farnesina. Lo ha detto oggi alla Camera dei deputati il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata sulle iniziative per un intervento italiano di cooperazione a favore della popolazione civile del Libano e per far fronte alla crisi sociale, economica e politica del Paese. “Oltre a finanziamenti a favore di organismi multilaterali e delle organizzazioni della società civile italiane, sono stati organizzati diversi trasporti umanitari carichi di materiali sanitari, medicinali e beni alimentari”, ha proseguito il ministro. (segue) (Res)