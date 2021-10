Libano: Di Maio, risposta italiana dopo esplosione porto Beirut è stata tempestiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La programmazione della cooperazione italiana per l’anno in corso ha previsto “un contributo a dono di 5,3 milioni di euro per programmi di sviluppo e 8,25 milioni di euro per interventi umanitari”, cui si è aggiunto un finanziamento di emergenza all’Organizzazione mondiale della sanità di 500 mila euro, ha proseguito Di Maio. “Dei fondi sul canale umanitario, 3,5 milioni sono stati già deliberati in favore dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, principalmente per rafforzare l’accesso all’assistenza sanitaria per i rifugiati siriani in Libano”, ha affermato Di Maio, ricordando che ulteriori contributi in programmazione prevedono finanziamenti a Unicef, al “Lebanon Humanitarian Fund” – fondo multi-donatori gestito dalle Nazioni Unite – e alle attività delle Organizzazioni della società civile italiane, il cui ruolo è “più che mai cruciale in questo momento così difficile per il Paese”. (Res)