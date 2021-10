Speciale scuola: Puglia, Delli Noci, grazie a ministro Colao, confronto su nostre potenzialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delli Noci ha aggiunto: "Per raggiungere l’obiettivo, abbiamo certamente bisogno di completare le infrastrutture digitali ma abbiamo anche bisogno di formare i dipendenti pubblici - come già stiamo facendo - e di garantire la presenza di esperti del digitale nella Pubblica Amministrazione, nei grandi e nei piccoli comuni. In questo possono essere di aiuto i fondi del Pnrr, così come nella realizzazione di una Scuola del digitale, con centri di competenza territoriale, che formi gli esperti del futuro. Voglio ricordare che l’Ict rappresenta un comparto di eccellenza in Puglia: attualmente, sono 4.800 le imprese (multinazionali, Pmi e start-up), che occupano oltre 15.250 dipendenti. Un settore importante per l'economia pugliese che vogliamo spingere favorendo nuovi insediamenti. Se il digitale semplifica e migliora la vita dei cittadini nel rapporto con la pubblica amministrazione, ancora di più può farlo rispetto ai temi sanitari". (Ren)