Speciale difesa: Regno Unito, prorogato accordo su supporto Usa per aerei Rivet Joint

- Regno Unito e Stati Uniti hanno concordato di prorogare di dieci anni, oltre la scadenza nel 2025, l'accordo con cui gli Usa forniscono supporto per i tre aerei da ricognizione Boeing RC-135 Rivet Joint in dotazione all'aeronautica britannica. Come riferisce il portale "Uk Defence Journal", l'intesa ha un valore di 970 milioni di sterline (113 milioni di euro) e prevede supporto a manutenzione, pezzi di ricambio, sostegno ingegneristico e dati tecnici. Il sottosegretario per le Forniture militari britannico, Jeremyh Quin, ha commentato "Il programma di cooperazione per i Rivet Joint è un fantastico esempio del rapporto speciale tra Regno Unito e Stati Uniti". La proroga dell'accordo, ha aggiunto l'esponente del Partito conservatore, assicurerà che il Regno Unito e i suoi alleati possano "beneficiare per gli anni a venire dell'impressionante capacità di sorveglianza" del Boeing RC-135 Rivet Joint. (Rel)