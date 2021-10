Omofobia: Mirabelli (Pd), su ddl Zan rivendico scelte per arrivare a legge civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho sentito un dibattito che ha parlato spesso di cose che non c'entrano niente con il ddl Zan. Ho sentito tante cose dette a prescindere dal contenuto. Questa legge ha un obiettivo, tutelare le persone che sono più esposte alle discriminazioni per la loro condizione e per le loro scelte di vita. Il ddl Zan serve a non lasciare sole queste persone, serve a riconoscere che queste persone hanno un diritto pieno di cittadinanza. E' una legge che parla di diritti e di liberta. Questo è il testo approvato alla Camera dei deputati da una larga maggioranza. Un legge che abbiamo sottratto, insieme ad altri gruppi politici, all'ostruzionismo. Non è una colpa, come dice Ostellari, e rivendico il diritto di portare in aula questa legge che sarebbe stata ancora in commissione a subire giochetti per rimandarla. Non prendiamoci in giro. Tre mesi per candalerizzarla, 170 audizioni. Questa legge non la volevano tutti e non so se la vogliono tutti". Lo ha detto il senatore del Pd Franco Mirabelli nel suo intervento in Aula. "E' una legge imperfetta, certo. Lavoriamoci. Ma non possiamo tornare indietro. Se modifiche ci devono essere non possono togliere a qualcuno le tutele e i diritti che la legge oggi riconosce, bisogna dire con chiarezza che lo Stato sta dalla parte delle persone più deboli. Oggi si sceglie se andare avanti sul percorso per dare una legge di civiltà al paese o se affossare questa possibilità ", ha concluso Mirabelli. (com)