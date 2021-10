Camera: domani audizione comandante Ros su prevenzione di radicalizzazione di matrice jihadista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 28 ottobre, alle 13.45, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di legge recante "Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista", e della proposta di legge recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista", svolge l'audizione, in videoconferenza, del Generale Pasquale Angelosanto, comandante del Ros dei Carabinieri. L'appuntamento - comunica una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)