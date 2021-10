Roma: Barela (Campus biomedico), nuovo edificio sia congiunzione tra città e riserva naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo edificio didattico dell'Università Campus biomedico, che sorgerà dopo la posa della prima pietra avvenuta oggi, "sia un anello di congiunzione tra la città e la riserva naturale di Decima Malafede: conterrà aule, laboratori e spazi di vita per gli studenti. Questo risponde ad una esigenza tecnica, perché sta aumentando il numero dei nostri studenti e aumenta il numero dei nostri corsi di laurea". Lo ha detto il presidente Università Campus biomedico di Roma, Felice Barela, a margine della cerimonia per la posa della prima pietra del nuovo edificio della didattica dell'Università Campus biomedico di Roma, che si svilupperà su una superficie di circa 10.000 metri quadrati ad alta sostenibilità. "Ma il nuovo edificio va al di là di questo aspetto logistico, perché è un progetto che si inserisce nel piano strategico 2021-23, nel quale l'innovazione, la sostenibilità e il rispetto della natura, hanno un ruolo speciale: anche perché - ha aggiunto Barela - la nostra università è ubicata accanto alla riserva di Decima Malafede. Quindi desideriamo che sia un anello di congiunzione tra la città e la riserva: lavorare in questa direzione, formando professionisti nell'ambito sanitario, dell'ingegneria e delle scienze tecnologiche per l'uomo e per l'ambiente che possono contribuire a rendere il nostro pianeta sempre più bello, sostenibile e rispettoso della natura", ha concluso Barela. (Rer)