Romania-Egitto: Iohannis, sosteniamo sforzi del Cairo per soluzioni a crisi in Africa e Medio Oriente

- La Romania sostiene gli sforzi dell'Egitto in cooperazione con i partner internazionali per identificare le migliori soluzioni alle crisi in Africa e Medio Oriente. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una dichiarazione congiunta con la controparte egiziana Abdel Fattah al Sisi. "Non è un caso che sia per la Romania che per l'Europa, l'Egitto gioca un ruolo privilegiato. Posizionandosi sul crocevia tra Africa, Medio Oriente ed Europa, l'Egitto ha un ruolo cruciale da svolgere nel mantenimento della sicurezza a livello regionale e globale. La Romania, come l'Egitto, è interessata a stabilizzare le situazioni di crisi in Medio Oriente e nelle aree limitrofe, alla gestione efficiente dei flussi migratori, a promuovere la pace, la stabilità, la crescita economica sostenibile e lo sviluppo sostenibile. Sosteniamo gli sforzi dell'Egitto, in collaborazione con i partner internazionali, per identificare le migliori soluzioni alla crisi in Africa e Medio Oriente", ha affermato il presidente romeno. (segue) (Rob)