Romania-Egitto: Iohannis, sosteniamo sforzi del Cairo per soluzioni a crisi in Africa e Medio Oriente (2)

Iohannis ha poi sottolineato che "la Romania ha mantenuto, nel tempo, una posizione equilibrata, in perfetto accordo con il diritto internazionale, in relazione a tutte le crisi che hanno colpito il Medio Oriente e che continuano a destare grandi preoccupazioni". "La Romania continua a sostenere la necessità di attuare misure di rafforzamento della fiducia nelle relazioni israelo-palestinesi. Sosteniamo anche, su questa base, la creazione delle condizioni per la ripresa dei negoziati diretti al fine di far avanzare la soluzione dei due Stati, l'unica opzione praticabile in grado di soddisfare le legittime aspirazioni delle parti e garantire una pace duratura nella regione. Allo stesso tempo, la Romania considera prioritaria la soluzione duratura della crisi siriana che, per più di 10 anni, ha causato enormi drammi al popolo siriano e generato una grande ondata migratoria che ha colpito la stabilità e prosperità degli stati ospitanti", ha aggiunto.