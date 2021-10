Romania-Egitto: Iohannis, sosteniamo sforzi del Cairo per soluzioni a crisi in Africa e Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bucarest sostiene inoltre i processi di stabilizzazione, consolidamento istituzionale e transizione democratica in Libia e Iraq, "essendo anche profondamente coinvolta nella lotta al terrorismo, sia all'interno dell'alleanza anti-Daesh che nel Sahel, regione sulla quale la sicurezza del nord dipende l'Africa e l'Europa. Sono convinto che, inoltre, attraverso il nostro approccio equilibrato e responsabile alle complesse sfide nell'area, saremo in grado, attraverso sforzi congiunti, di generare contesti favorevoli per il progresso di soluzioni di pace sostenibili", ha affermato Iohannis, che oggi incontrerà il presidente della Camera dei rappresentanti egiziana, Hanafy Ali el Gebaly, e poi il presidente del Senato, Abdel-Wahab Abdel-Razeq. (Rob)