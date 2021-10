Imprese: Italgas va avanti su esecuzione del piano, ad oggi non sono previsti impatti negativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi Italgas non rileva impatti significativamente negativi sulle iniziative di sviluppo e di investimento come conseguenza del deteriorarsi del contesto macroeconomico. È quanto si legge nella nota diffusa a seguito dell’approvazione dei risultati consolidati al 30 settembre 2021 in consiglio di amministrazione. “Relativamente all’accesso al credito, Italgas non prevede impatti negativi significativi tenuto conto di quanto segue: la società dispone di liquidità depositata presso primari istituti di credito per un ammontare al 30 settembre 2021 pari a circa 676 milioni di euro; vi sono limitate esigenze di rifinanziamento dell’indebitamento; e i prestiti obbligazionari emessi da Italgas alla data del 30 settembre 2021 nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes non prevedono il rispetto di covenants relativi ai dati di bilancio”, si legge nel documento, in cui la società ribadisce di non essere attualmente in grado di stimare eventuali effetti negativi materiali sulle prospettive economico, finanziarie e patrimoniali nei periodi a venire qualora la situazione di emergenza sanitaria dovesse perdurare o ripresentarsi in forme critiche. “In tale contesto, Italgas continuerà a perseguire i propri obiettivi strategici, con focus sulla trasformazione digitale con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, razionalizzando i processi ed i costi operativi, mantenendo una costante attenzione alle opportunità di sviluppo: con specifico riferimento agli investimenti, Italgas prevede di continuare nell’esecuzione del proprio piano finalizzato principalmente all’implementazione dei progetti di digitalizzazione della rete e di metanizzazione della Sardegna, oltre alle consuete attività di mantenimento e sviluppo delle reti in gestione”, conclude la nota. (Rin)