Ambiente: Luongo (Ice), Italia centrale nell'esportazione di tecnologie

- Il direttore generale di Ice, Roberto Luongo, intervenendo agli Stati generali della green economy di questa mattina, ha sottolineato il ruolo centrale dell’Italia nelle tecnologie in campo ambientale. Il nostro Paese “è il quinto esportatore mondiale di tecnologie connesse all’ambiente e il secondo in Europa dopo la Germania”. Luongo ha chiarito poi come l’obiettivo di Ice, in collaborazione col ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, sia quello di “proiettare al meglio le imprese italiane sui mercati internazionali”, poiché come Italia “possiamo svolgere un ruolo per attrarre e orientare programmi di investimento internazionale verso la sostenibilità". (Rin)