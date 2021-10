Roma: rapine e furti, quattro arresti e una denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quattro le persone arrestate, nel corso delle ultime ore, durante vari interventi da parte degli agenti della questura di Roma. Ieri pomeriggio gli agenti hanno arrestato per rapina aggravata B.M. 35enne, cittadino libico. L'uomo, dopo aver rubato un borsello all'interno di un furgone parcheggiato in via Gaeta, è stato rincorso dal proprietario del mezzo. Per guadagnarsi la fuga lo straniero ha aggredito la vittima ma, grazie all'immediato l'intervento dei poliziotti che avevano notato la scena, è stato bloccato. (segue) (Rer)