Polonia: Corte di giustizia Ue, multa da un milione di euro al giorno per disputa su stato di diritto

- La Corte di giustizia dell’Unione europea ha condannato la Polonia a una multa da un milione di euro al giorno per non aver sospeso le norme nazionali sulla Camera disciplinare dei giudici. La sentenza odierna arriva dopo che la Commissione europea aveva chiesto "pene finanziarie" contro Varsavia. La Corte ha rilevato come la multa sia necessaria per prevenire "danni seri e irreparabili" all'ordine legale dell'Unione europea e ai valori su cui è fondata l'Ue, in particolare lo stato di diritto. (Beb)