Paesi Bassi: valore patrimonio immobiliare cresciuto di 174 miliardi nel 2020

- Il valore dell’intero patrimonio immobiliare nei Paesi Bassi è cresciuto di quasi 174 miliardi di euro nel 2020. Lo ha riferito l’Istituto statistico olandese, sottolineando come il costante incremento dei prezzi delle case ha avuto un importante ruolo in questa dinamica. Il totale degli asset non monetari nei Paesi Bassi è aumentato di 239 miliardi di euro nel 2020, raggiungendo un valore complessivo di 4.200 miliardi di euro, una crescita che prosegue per il quinto anno consecutivo. Gli immobili costituiscono il 60 per cento del totale. (Beb)