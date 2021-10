Egitto-Albania: premier Madbouly, Paesi cruciali per stabilità nelle rispettive regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro del Comitato congiunto previsto a novembre servirà da quadro di sostegno per le relazioni congiunte tra i due Paesi e rafforzerà anche, in particolare, la cooperazione economica e di investimento, ha evidenziato Madbouly. Il primo ministro egiziano ha posto l'accento sull'importanza di istituire un Consiglio economico egiziano-albanese congiunto tra l'Associazione degli imprenditori egiziani e la Federazione albanese delle camere di commercio e dell'industria. Il Consiglio contribuirà a far progredire le nostre relazioni in futuro, ha aggiunto. Durante l'incontro odierno tra Madbouly e Rama sono stati firmati tre protocolli d'intesa nell'ambito della cooperazione culturale. In conclusione, Madbouly ha auspicato che la visita di Rama rappresenti un punto di svolta verso legami più forti tra i due Paesi a tutti i livelli. "L'Egitto non vede l'ora di trarre vantaggio da questo momento, rafforzare le nostre relazioni e potenziare la nostra cooperazione bilaterale", ha concluso. (Cae)