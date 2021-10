Terrorismo: Aimi (FI), bene sollecitazione Copasir su radicalizzazione di matrice islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Aimi, senatore e capogruppo in commissione Affari esteri per Forza Italia, ricorda che "il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) sollecita, doverosamente, iniziative di contrasto e di repressione del fenomeno della radicalizzazione di matrice islamica. Un allarme lanciato più e più volte nel corso degli anni - continua il parlamentare in una nota - anche in relazione alla radicalizzazione dei detenuti di religione musulmana. In questi anni i nostri organismi di intelligence e i nuclei antiterrorismo hanno svolto un lavoro incredibile sul fronte della prevenzione, anche guidati dall’esperienza derivante dalle gravi azioni terroristiche, di altra matrice, che anni addietro hanno insanguinato la storia del nostro Paese. Questo è il segno che la strada intrapresa da anni è quella giusta e che, anche ai giorni nostri, occorre mantenere la guardia altissima e potenziare le misure di controllo, anche sui social, ricorrendo anche a provvedimenti eccezionali se necessario". L'esponente di FI aggiunge: "Va anche affermato con chiarezza e onestà intellettuale che l’aver bloccato l’assurda idea di introdurre lo ius soli ha certamente contribuito a una migliore gestione e a un miglior controllo della situazione. Tutto ciò in una fase storica in cui molti attentati - e penso soprattutto a quelli avvenuti in Francia - sono stati commessi da cittadini divenuti francesi proprio in virtù dello ius soli". (segue) (Com)