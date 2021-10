Terrorismo: Aimi (FI), bene sollecitazione Copasir su radicalizzazione di matrice islamica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aimi prosegue: "L’integrazione deve passare attraverso una accettazione piena e completa dei principi di libertà e democrazia priori dei Paesi occidentali e per questo la cittadinanza non può essere un “regalo” ma deve essere ottenuta con la consapevolezza di abbracciare una cultura realmente democratica e di pace. La circostanza che in Italia non vi sia un numero eccessivamente alto di italiani di seconda e terza generazione consente un controllo mirato ed espulsioni tempestive di cittadini stranieri pericolosi, anche ai primi segnali di radicalizzazione. Di questo - conclude il senatore - occorrerà tenere conto in qualsiasi iniziativa legislativa che sarà intrapresa per il contrasto a questo fenomeno". (Com)