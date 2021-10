India: Pegasus, Corte suprema istituisce comitato di tre esperti supervisionato da ex giudice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’India ha istituito un comitato tecnico per indagare sulla presunta azione di sorveglianza mediante il software Pegasus, oggetto di un’inchiesta giornalistica internazionale. Il comitato si compone di tre esperti ed è supervisionato da un giudice in pensione della massima autorità giudiziaria, R. V. Raveendran. I tre membri nominati dalla Corte sono Naveen Kumar Chaudhary, docente di cybersicurezza e rettore della National Forensic Sciences University di Gandhinagar, nel Gujarat; Prabaharan P., docente di ingegneria all’Amrita Vishwa Vidyapeetham di Amritapuri, nel Kerala; Ashwin Anil Gumaste, docente di informatica all’Indian Institute of Technology (Iit) di Mumbai, nel Maharashtra. Il giudice Raveendran sarà assistito nel suo ruolo di supervisione da Alok Joshi, già funzionario dell’Indian Police Service (Ips), e Sundeep Oberoi, presidente di una sottocommissione tecnica dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (Iso). La Corte ha ricevuto alcune petizioni per l’apertura di un’indagine indipendente e ha chiesto al governo di rispondere, ma non ha ritenuto sufficientemente dettagliato l’affidavit presentato dall’esecutivo. (segue) (Inn)