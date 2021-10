India: Pegasus, Corte suprema istituisce comitato di tre esperti supervisionato da ex giudice (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice capo, Nuthalapati Venkata Ramana, nell’annunciare le nomine, ha detto che la Corte vuole dal comitato un rapporto in tempi rapidi sulla veridicità o falsità delle accuse, spiegando che la “vaga smentita” del governo non è sufficiente. Ramana ha sottolineato che “in un Paese democratico governato dallo Stato di diritto, lo spionaggio indiscriminato delle persone non può essere consentito se non con adeguate tutele statutarie, seguendo la procedura stabilita dalla legge soggetta alla Costituzione”. Il giudice capo ha espresso preoccupazione per il rispetto dei diritti fondamentali alla privacy e alla libertà di espressione e di stampa, “pilastro della democrazia”. Inoltre, ha detto che la sicurezza nazionale non può essere usata come “uno spauracchio”. (segue) (Inn)